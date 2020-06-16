Медики за сутки выявили еще 234 случая коронавируса в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 июня. Коронавирус за минувшие сутки выявили еще у 234 жителей Петербурга. Общее число случаев коронавирусной инфекции в городе достигло 21 047. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с опасной инфекцией.

Отмечается, что новые случаи коронавируса также были выявлены в Ленинградской области — 70. В Северной столице жертвами опасного заболевания стали 54 человека, 9971 пациент успешно поборол инфекцию. По словам медиков, с начала пандемии в Петербурге скончались 689 человек, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Всего за минувшие сутки в РФ были выявлены 8248 новых случаев коронавируса в 82 регионах страны. Отмечается, что 35,8% пациентов не имели клинических проявлений болезни.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 545 458 случаев опасной инфекции. За весь период зафиксировано 7248 летальных исходов, выздоровело 294 306 человек.