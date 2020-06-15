В администрации Петербурга раскрыли подробности проведения «Алых парусов»

Санкт-Петербург, 15 июня. В связи с ограничениями, введенными из-за пандемии COVID19, праздник выпускников «Алые паруса» пройдет в телевизионном формате. Соответствующий указ подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. В администрации города раскрыли некоторые подробности организации праздника.

Как уточнили в пресс-службе администрации города, прямую трансляцию концертной программы 27 июня проведет Пятый канал. Кульминацию праздника с водным шоу и проходом брига «Россия» по акватории Финского залива будут транслировать все центральные телеканалы.

В связи с изменением формата праздника, изменится и маршрут брига: водно-пиротехническая часть пройдет не в акватории Невы, а в Финском заливе.

«Смена формата мероприятия не скажется на зрелищности самого представления. Сценическая программа «Алых парусов» предусматривает много сюрпризов», — заверили в администрации.

В связи с юбилеем автора повести «Алые Паруса» Александра Грина, которому в этом году исполняется 140 лет, концертные номера будут посвящены произведениям писателя. В концерте примут участие Дима Билан, Вера Брежнева, репер ST, Rasa, IOWA и другие. Вести шоу будут Иван Ургант и Дарья Александрова.

«Алые паруса» обычно проходят в третьей декаде июня на Дворцовой площади, а также на территории Дворцовой набережной, Петропавловской крепости и Стрелки Васильевского острова. Участие в празднике принимают несколько десятков тысяч выпускников из Петербурга и других регионов страны. Кульминацией вечера является прохождение по Неве брига под алыми парусами. В прошлом году «Алые паруса» посетили свыше 1,4 млн человек.