Число жертв коронавируса в Петербурге достигло 635

Санкт-Петербург, 15 июня. За последние сутки в Петербурге от коронавируса скончались 38 человек, сообщил городской комитет по здравоохранению.

«Пятнадцатого июня в Санкт-Петербурге зарегистрировано 38 новых случаев смертей от новой коронавирусной инфекции: 29 на основе заключений комиссии по анализу летальных исходов и еще 9 на основе медицинских свидетельств о смерти», — сообщили в комитете.

Среди скончавшихся 21 мужчина в возрасте от 34 до 89 лет и 17 женщин от 54 от 91 года. Основной причиной смерти стала двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией. Скончавшиеся также страдали хроническими заболеваниями: кардиосклерозом, атеросклерозом, сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями, гипертонической болезнью и ожирением.

Число жертв коронавируса в Петербурге выросло до 635. По данным на 15 июня, в Северной столице зарегистрировано 20 813 случаев коронавируса, в том числе 252 за последние сутки.