Полиция задержала организаторов рукопашного боя на плавучей сцене в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 июня. Правоохранители задержали в Петербурге около десятка нарушителей карантинных мер в Галерной гавани, где устроили кулачные бои.

Инцидент произошел вечером 14 июня, на плоту находилось около пятидесяти человек. Блогер Артем Тарасов устроил шоу и снимал происходящее на видео.

Полиция задержала девять человек, остальные успели скрыться. По словам организатора, власти Петербурга планировали снять ограничения 31 июня. Именно поэтому он решил устроить кулачные бои 14 июня.

Позднее Смольный продлил карантинные меры, но шоу переносить не стали, сказал Тарасов. Ему удалось провести только половину турнира, а после приехали правоохранители.

Как передает телеканал «Санкт-Петербург», Василеостровский суд оштрафовал блогера на 10 тысяч рублей.