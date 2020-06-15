На дороги Петербурга вернулись семь коммерческих маршруток

Санкт-Петербург, 15 июня. Дополнительные коммерческие автобусы вышли на дороги Санкт-Петербурга 15 июня. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Северной столицы.

В понедельник работу возобновил маршрут № К-01, следующий от станции метро «Проспект Просвещения» до улицы Первого Мая у Успенской дороги. Кроме того, на дороги вернулась маршрутка № К-11, которая ведет от Троицкого поля до железнодорожной станции «Предпортовая».

Автобус № К-44 повезет пассажиров от Уральской улицы до 2-3-й линии В. О., угла Среднего проспекта В.О.

Также вернулись маршрутки № К-58 «Станция метро «Озерки» — проспект Культуры», К-93 «Школьная улица — Суздальский проспект», К-161 «Улица Лопатина — улица Бадаева».

Пассажиры теперь могут воспользоваться маршрутом № К-168, следующим от станции метро «Пионерская» до пересечения Комендантского и Шуваловского проспектов.

Напомним, что 15 июня в городе на Неве стали возобновлять работу мебельные магазины, которые не находятся в крупных торговых центрах, и компании по оказанию бытовых услуг. Дальнейший процесс послабления ограничений зависит от санитарно-эпидемиологической обстановки.

Ранее в комитете предупредили, что в Петербурге ограничат движение транспорта в связи с репетицией парада Победы на Дворцовой площади. Подготовка к торжественному мероприятию состоится 18 и 20 июня.