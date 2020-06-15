Историк-расчленитель Соколов отказался от услуг адвоката

Санкт-Петербург, 15 июня. Заседание суда по делу в отношении историка Олега Соколова об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко отложили до 22 июня.

Во время слушания 15 июня Соколов заявил, что отказывается от услуг адвоката Александра Почуева. Это решение было неожиданным для юриста.

Соколов не назвал причины отказа от адвоката. Он пообещал, что в течение пяти дней назовет новое лицо, которое будет представлять его интересы.

В ноябре 2019 года спасатели извлекли Соколова из реки Мойки, куда он упал, пытаясь скрыть следы преступления. Вместе с ним из воды подняли рюкзак, в нем находились отрубленные руки и пистолет.

Его задержали по подозрению в жестоком убийстве соавтора научных работ Анастасии Ещенко. До убийства девушка состояла в романтических отношениях с Соколовым.

Это дело вызвало большой скандал в университете, в котором работал историк. Студенты заявляли, что он неоднократно позволял себе грубость в отношении учащихся. Он был уволен из СПбГУ.