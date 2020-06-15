Три человека пострадали на строящемся корабле «Иван Папанин» в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 июня. Три человека получили травмы при хлопке газа на строящемся корабле «Иван Папанин» на заводе «Адмиралтейские верфи» в Петербурге, сообщили в пресс-службе компании.

Медики госпитализировали двух пострадавших, еще одну оказали помощь на месте происшествия. Все трое работают на заводе.

Хлопок произошел в одном из внутренних помещений корабля. Подробностей о том, какие работы выполняли пострадавшие на корабле, пока нет.

Корабль «Иван Папанин» был спущен на воду в прошлом году. Судно планируется использовать в условиях Арктики для мониторинга экологической обстановки и перевозки грузов.

«Адмиралтейские верфи» являются старейшим предприятием Петербурга, входит в состав ОСК. Верфи были основаны в 1704 году по приказу Петра Великого.