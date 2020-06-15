Врач напомнил петербуржцам о необходимости носить маски и перчатки

Санкт-Петербург, 15 июня. Отказ от масок и перчаток при выходе из режима ограничений в Петербурге должен быть постепенным, поскольку эпидемиологическая ситуация в городе считается напряженной. Об этом рассказал доктор медицинских наук Юрий Фокин.

«Категорически отказываться от масок и перчаток в общественных местах неправильно. В настоящее время Роспотребнадзором разработана система мер по выходу из карантина. И пока регионы не готовы переходить на второй этап отказа от карантинных мероприятий, и масочный режим сохраняется», — отметил он в комментарии изданию «Слово и дело».

По словам врача, в Северной столице обстановка с коронавирусом считается напряженной, хотя показатели в городе не превышают показатели в других субъектах. Петербург, до особого распоряжения губернатора Александра Беглова, остается на первом этапе послаблений.

«Роспотребнадзор считает, что Санкт-Петербург не готов перейти ко второму этапу снятия ограничений. Но в городе введен смягченный режим повышенной готовности: гражданам в возрастной группе риска уже разрешено выходить на улицу в средствах защиты. Следует подчеркнуть, что в Петербурге насчитывают 15 тысяч подтвержденных случаев заболевания», — объяснил эксперт.

Вместе с тем Фокин отметил положительную динамику освоения масочного режима и принятия новых жизненных реалий среди петербуржцев. По его мнению, у горожан выработался алгоритм и стереотип поведения: на первых этапах ношение масок для них было вынужденной мерой защиты от штрафов, а сегодня они надевают средства индивидуальной защиты, поскольку делают осознанный выбор в пользу защиты здоровья.

«Сегодня петербуржцы не только надевают маски и перчатки в общественных местах, но и делают замечания другим. Это новая парадигма, менталитет становится заточен на профилактику заболевания, так что законодательные меры в виде штрафных санкций теряют свою необходимость», — резюмировал Фокин.

Телеканал «Санкт-Петербург» передает, что с 15 июня в городе на Неве возобновляют работу мебельные магазины, которые не находятся в крупных торговых центрах, и компании по оказанию бытовых услуг. Дальнейший процесс послабления ограничений зависит от эпидемиологической обстановки.