Движение транспорта ограничат в Петербурге в связи с репетицией парада Победы

Санкт-Петербург, 15 июня. Движение транспорта на Дворцовой площади в Петербурге ограничат в связи с репетицией парада Победы, сообщили в комитете по транспорту.

Репетиции торжественного мероприятия состоятся 18 и 20 июня. Как пишет «Петербургский дневник», в четверг с 16.00 до 20.00 закроют нечетную сторону набережную Мойки от Невского проспекта до Мошкова переулка.

Проезд по этому маршруту будет закрыт с утра 20 июня, вечером 23 июня и днем 24 июня. Будет введен запрет на остановки с полуночи 17 июня до 13.00 24 июня на нечетной стороне набережной Мойки.

Власти Петербурга просят автомобилистов следить за дорожной обстановкой в городе и заранее формировать маршрут.

Напомним, что в этом году из-за коронавируса парад Победы перенесли на 24 июня по распоряжению президента Владимира Путина. Российские власти призывают граждан посмотреть шествие военной техники по телевизору.

В некоторых субъектах РФ парад был отменен в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуации. В Кремле к этому решению отнеслись с пониманием.