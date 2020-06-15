«Алые паруса» в Петербурге пройдут в формате телетрансляции

Санкт-Петербург, 15 июня. Праздник выпускников «Алые паруса» в Петербурге пройдет в формате телетрансляции, сообщили в администрации города.

В Петербурге уже монтируют понтонную площадку для проведения салюта. Мероприятие пройдет 27 июня. В прошлые годы задолго до анонса праздника формировался список артистов.

В этом году из-за эпидемиологической ситуации выпускники увидят «Алые паруса» из дома. Школьники традиционно покажут бриг с алыми парусами, который появится в акватории Невы.

В 2019 году праздник посмотрели более 1,5 млн человек. Школьников поздравлял известный российский телеведущий Иван Ургант.