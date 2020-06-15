Появилось видео с места взрыва на «Адмиралтейских верфях» в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 июня. Один человек пострадал при взрыве на строящемся корабле «Иван Папанин» в Петербурге, сообщили в пресс-службе завода «Адмиралтейские верфи».

Видео с места происшествия опубликовали «Невские новости». На кадрах видны несколько автомобилей МЧС России, машина скорой помощи.

Напомним, что ЧП произошло утром 15 июня в районе набережной Фонтанки. Пострадал один человек. Информации о причиненном взрывом ущербе пока нет.

Судно «Иван Папанин» было спущено на воду в октябре 2019 года. Оно предназначено для выполнения задач в суровых условиях Арктики.