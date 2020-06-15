Более 250 пациентов с коронавирусом за сутки выявили в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 июня. Врачи в Петербурге за сутки выявили 252 случая коронавируса, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

Петербург находится на третьем месте в десятке регионов с наибольшим количеством заболевших. С начала эпидемии было выявлено более 20 тысяч случаев коронавируса, получают лечение более 10 тысяч человек, выздоровели 9739 человек, более шестисот скончались.

Ситуация с коронавирусом в Северной столице постепенно нормализуется. Власти Петербурга просят горожан внимательно относиться к рекомендациям Роспотребнадзора. Нужно носить маску и перчатки, использовать антисептики.

Простая профилактика поможет сохранить здоровье. Эксперты напоминают, что в жаркую погоду носить маску можно в течение получаса. При намокании она теряет свою защитную функцию.