Санкт-Петербург, 15 июня. Губернатор Петербурга Александр Беглов продлил запрет на посещение леса до 5 июля, сообщили в городской администрации.

Петербуржцам запрещено посещать лесопарковые зоны и леса города. Ограничения также действуют на въезд в парки на автомобиле.

Нельзя разводить огонь, жечь мусор и сухую траву. Без соответствующего разрешения спасателей запрещено проводить пожароопасные работы. Этот запрет был введен в Петербурге с апреля.

В июне температура воздуха в Петербурге поднялась значительно выше климатической нормы. Это является причиной повышенной пожароопасности в лесах. Спасатели попросили горожан внимательно обращаться с огнем.