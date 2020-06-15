Пьяных мажоров на BMW не смогла угомонить полиция на Новоприозерском шоссе

Группа пьяных молодых людей демонстративно нарушала ПДД и Административный кодекс РФ в пробке на Новоприозерском шоссе Петербурга в воскресенье, 14 июня, в районе 19 часов.

Мужчины вылезли из задних окон автомобиля, выставили на крышу бутылки колы и коньяка, после чего публично выпивали, нарушая сразу несколько статей административного кодекса. Эту сцену зафиксировал на видео корреспондент Федерального агентства новостей.

Их BMW двигался по обочине, опасно маневрируя, нарушая сразу несколько правил дорожного движения. За рулем авто находилась светловолосая девушка.

Спустя несколько минут нарушителей остановил патруль ДПС на Ford. Многие водители в пробке решили, что справедливость восторжествовала, а нарушители будут наказаны.

Однако спустя минут 20 BMW снова оказался в поле зрения камеры корреспондента ФАН, сворачивая по развязке на КАД в районе Парнаса. Оба мужчины снова демонстрировали публике свои упитанные тушки, сидя на дверцах автомобиля снаружи.

Заметим, что водитель несет ответственность за действия пассажиров. Пункт 5.1 КоАП указывает, что при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, пассажиры должны быть пристегнуты ими (штраф 1000 рублей водителю, 500 рублей — пассажиру).

Пункт 22.8 ПДД запрещает «перевозить людей вне кабины автомобиля». Водитель несет ответственность за пассажира, который высунется из люка, или когда пассажир вылезает из бокового окна (штраф по 1000 рублей и водителю, и пассажиру).

Езда по обочине наказывается штрафом в 1500 рублей по статье КоАП РФ 12.15. При этом по первым двум нарушениям штрафуются и водитель, и пассажиры, так что инспектор ДПС должен был выписать компании штрафов не менее чем на 6500 рублей.

За распитие спиртных напитков в общественных местах по ст. 20.21 КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде штрафа или административный арест на срок до 15 суток.

Была ли наказана и как именно компания на BMW, редакция ФАН выяснит в ближайшее время, отправив соответствующий запрос в ГИБДД.

Напомним, ранее ФАН сообщал о смертельном ДТП в Москве. Актер Михаил Ефремов на своем джипе пересек двойную сплошную на Садовом кольце и врезался в фургон. Сидевший за рулем фургона мужчина скончался в больнице. Специалисты установили, что Ефремов во время движения был пьян, в его крови были найдены следы наркотиков.