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Тело мужчины в комбинезоне выловили из Невы в Петербурге

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Тело мужчины в комбинезоне выловили из Невы в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 июня. Тело мужчины азиатской внешности выловили из Невы в Петербурге, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел днем 14 июня, когда сотрудники поисково-спасательной службы вытащили из воды тело неизвестного человека. Труп положили на спуск Малоохтинской набережной напротив парка имени Терешковой.

По предварительным данным, погибшим оказался мужчина на вид до 40 лет, азиат, с черными волосами. Был одет в футболку черного цвета, робу зеленого цвета с желтой горизонтальной полосой на спине, штаны-комбинезон.

Делом займется ГСУ СК РФ по Красногвардейскому району Петербурга. Правоохранители выясняют личность погибшего и обстоятельства его смерти.

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