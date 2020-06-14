Следующая неделя в Петербурге начнется с аномальной жары

Санкт-Петербург, 14 июня. Спасатели предупредили жителей Петербурга об аномальной жаре, которая будет стоять на следующей неделе.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу, 15 июня прогнозируется переменная облачность. Ветер подует с востока, порывы будут слабыми. Ночью столбики термометров опустятся до 12 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 28 градусов тепла.

МЧС предупреждает о пониженном атмосферном давлении. На следующей неделе возможны сильные грозы с дождем.

По данным Гидрометцентра, в европейской части России вторая половина июня будет очень жаркой. А вот на Урале станет намного холоднее.