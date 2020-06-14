Пассажир рассказал подробности о столкновении двух самолетов в Пулково

Санкт-Петербург, 14 июня. Один из пассажиров, находившийся на борту в момент ЧП на взлетной полосе в Пулково, рассказал о происшествии. По его словам, взлет был обычным.

Мужчина сидел в своем кресле и почти заснул перед взлетом. В какой-то момент он почувствовал, что самолет резко затормозил.

Он добавил, что сидящие в соседних креслах пассажиры даже не поняли, что случилось. Просто перед поворотом на взлетную полосу произошло столкновение, передает телеканал «360».

Когда стало ясно, что самолет не сможет взлететь, пассажирам предложили покинуть борт. Их спокойно вывели из салона и посадили на другой лайнер.

Инцидент расследует Северо-западная прокуратура на транспорте. По предварительной информации, у самолета «Уральских авиалиний» поврежден хвост, а у лайнера S7 — крыло.

Петербургский аэропорт работает без сбоев, в штатном режиме. Других происшествий в воздушной гавани города не было.