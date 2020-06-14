Беглов поздравил волонтеров Петербурга с Днем донора

Санкт-Петербург, 14 июня. Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что в городе зарегистрировано около 50 тысяч доноров крови.

Большинство доноров — молодые люди до 30 лет, которые неоднократно сдавали кровь. По словам Беглова, который накануне посетил Городскую станцию переливания крови, донорство не прекращалось даже во время блокады Ленинграда

Кровь доноров спасает жизни сотен петербуржцев. Только в 2019 году было заготовлено почти 60 тысяч литров крови.

На сегодняшний день есть необходимость не только в крови, но и в плазме крови выздоровевших от коронавируса пациентов. В Петербурге плазму с антителами к COVID-19 сдали 64 донора.

Ранее сообщалось, что программа донорства плазмы также действует в Москве. Сдавших кровь горожан поздравили с Днем донора, подарив чемоданчик с дезинфицирующими средствами и масками.