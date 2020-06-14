Вице-губернатор Эргашев рассказал о ситуации с СOVID-19 в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 июня. Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев заявил, что ситуация с коронавирусом в городе остается сложной.

Количество свободного коечного фонда в Петербурга составляет всего 18%. По словам Эргашева, коэффициент распространения COVID-19 находится на уровне 0,8.

«Это говорит о том, что пандемия еще до конца не пошла на спад», — отметил чиновник, его слова передает телеканал «Санкт-Петербург».

Эргашев добавил, что в некоторых больницах не хватает коек. Властям и медикам постоянно приходится контролировать и решать вопрос с недостатком мест.

Всего в Петербурге коронавирус выявили у более чем трех тысяч медиков. Они получили дополнительные выплаты.

За последние сутки более 15 тысяч горожан сдали тест на коронавирус. Это оптимальный объем исследований.

Ранее эпидемиолог Вадим Покровский призвал петербуржцев использовать средства индивидуальной защиты и быть бдительными.