Военные проведут три репетиции парада Победы в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 июня. Репетиции парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдут в Петербурге на следующей неделе. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа.

Минобороны РФ указало, что на следующей неделе у военнослужащих будет три тренировки парада Победы. Первая с участием пеших подразделений пройдет на Дворцовой площади 17 июня. На второй тренировке к пешим подразделениям присоединится боевая и специальная техника, их репетиция назначена на 18 июня. Обе тренировки запланированы на 18.00.

«Генеральная тренировка с участием пеших подразделений, боевой и специальной техники, а также авиации запланирована на 20 июня на 10.00», — говорится в сообщении МО РФ.

В военном параде в Северной столице примут участие более 4,5 тысячи военных, 109 единиц военной и специальной техники, 34 самолета и вертолета Ленинградской армии ВВС и ПВО.

Отмечается, что все участники тренировок будут находиться под пристальным наблюдением врачей, пройдут многоразовую термометрию.

Дата парада Победы была перенесена из-за пандемии коронавируса. Президент России Владимир Путин позднее объявил, что парад в Москве и других регионах пройдет 24 июня.