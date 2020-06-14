Фотограф из Ленобласти показала грибы, которые собрала под Гатчиной

Санкт-Петербург, 14 июня. Жительница Ленинградской области показала подосиновики, которые нашла в Гатчинском районе.

Фотографиями найденных ею грибов были опубликованы в соцсетях. Фотограф рассказала, что жители Ленобласти уже открыли грибной сезон.

По словам женщины, 13 июня она собрала целую корзину грибов. В лесах региона также можно найти маслят.

Сезон грибов в европейской части России начался в июне. Он продлится до ноября. Обычно грибы, которые растут на деревьях, можно собирать до января.

На деревьях обычно появляются фиолетовые рядовки и дымчатые говорушки. Эксперты напоминают, что детям до семи лет не рекомендуется есть грибы.