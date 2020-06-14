Более 15 тысяч петербуржцев за сутки сдали тест на коронавирус

Санкт-Петербург, 14 июня. Тест на коронавирус за минувшие сутки в Петербурге сдали 15 405 человек, сообщили в оперативном штабе.

В городе на Неве под медицинским наблюдением находятся 3 817 человек, за последние сутки в скорую помощь обратились 38 человек. Помощь от волонтеров получили 66 горожан.

Петербург по-прежнему находится на третьем месте в десятке субъектов РФ по числу заболевших коронавирусом. Но ситуация в городе в последнее время начала улучшаться. Специалисты говорят, что Петербург вышел на плато по заболеваемости.

По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, ношение масок и перчаток обязательно. Средства защиты являются барьером на пути распространения вируса.

Россиян просят часто мыть руки и лицо, использовать санитайзеры. В общественных местах можно пользоваться дезинфицирующими средствами, установленными при входе