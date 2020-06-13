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Новый детский сад в Московском районе Петербурга заработает 1 сентября

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Новый детский сад в Московском районе Петербурга заработает 1 сентября

Санкт-Петербург, 13 июня. Детский сад №18 в Московском районе Петербурга начнет работать с 1 сентября. Об этом стало известно во время рабочего визита губернатора Петербурга Александра Беглова.

Весной учреждению было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию. В настоящее время детский сад проходит процесс лицензирования медицинской и образовательной деятельности, также производится монтаж необходимого оборудования.  

Новый детский сад в Московском районе Петербурга заработает 1 сентября

Ранее глава города рассказал о дальнейших планах по развитию Петербурга. Беглов перечислил проекты, над которыми в ближайшее время начнет работать петербургское правительство.

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Источник: Невские новости
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