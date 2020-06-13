Беглов посетил Городскую станцию переливания крови в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 июня. Губернатор Петербурга Александр Беглов 13 июня в рамках рабочего выезда в Московский район посетил Городскую станцию переливания крови.

На базе данного учреждения круглосуточно работает экспедиционная служба, благодаря которой в больницы города оперативно доставляются кровь и ее компоненты. Снабжается более 50 стационаров.

Добавим, что в Петербурге ведется реализация госпрограммы, направленной на развитие системы здравоохранения. В частности, закупается современное оборудование, внедряются передовые технологии, что приводит к улучшению условий для приема желающих сдать кровь, пишут «Невские новости».

Добавим, что в России с 8 по 15 июня стартовала донорская неделя.