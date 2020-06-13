Беглов проверил ход строительства новой улицы в Московском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 13 июня. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов проинспектировал ход строительства Среднерогатской улицы в Московском районе города.

Длина магистрали должна составить 1,4 км, она соединит Дунайский проспект и железнодорожную станцию «Среднерогатская». По оценкам экспертов, улица улучшит транспортную доступность юго-восточной части Московского района, пишут «Невские новости».

Строительные работы проводит ЗАО «Трест». Стоимость контракта составляет 721 млн рублей. Планируется, что дорогу полностью построят и сдадут в эксплуатацию к 30 июня.

Беглов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказал о дальнейших планах по развитию города. По его словам, будет продолжаться реализация проектов, связанных с возрождением недели детской книги в Аничковом дворце, развитием благотворительности и современных образовательных проектов по истории Петербурга.