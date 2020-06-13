В Петербурге продлили запрет на массовые мероприятия

Санкт-Петербург, 13 июня. Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о поэтапном снятии с 15 июня ограничений в городе. В то же время, власти решили повременить с проведением публичных мероприятий.

В городе до 28 июня нельзя устраивать общественные мероприятия, но парад в честь Победы в Великой Отечественной войне будет исключением. Напомним, что празднование запланировано на 24 июня.

С 15 июня в Петербурге будут работать по записи библиотеки, архивы, риэлтерские фирмы и агентства по найму персонала. То же самое касается и парикмахерских.

Разрешат работу и фотомастерских, фотостудий. Работать можно будет предпринимателям и компаниям, которые занимаются арендой и ремонтом самокатов и велосипедов, сообщает пресс-служба мэрии.