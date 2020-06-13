В Петербурге с 15 июня откроют парикмахерские и бани

Санкт-Петербург, 13 июня. Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о снятии ограничительных мер для ряда объектов с 15 июня.

Глава города разрешил возобновить работу магазинов мебели, которые находятся за пределами торговых центров или в мебельных ТЦ. Также с 15 июня заработают библиотеки, риэлтерские и рекрутинговые агентства, парикмахерские (за исключением косметических услуг). Все организации будут работать по предварительной записи.

Кроме того, с понедельника начнут работать городские бани, но только помывочные зоны, фотомастерские. Все объекты должны обеспечить стандарт безопасности, разработанный Роспотребнадзором.

По данным на 13 июня, В России за сутки зафиксировано 8706 новых случаев коронавируса нового типа, из них 262 ― в Петербурге. Общее число заболевших инфекцией в РФ к настоящему моменту составляет 52 0129. В Петербурге выявлено 20305 случаев коронавируса.

Ранее Беглов отметил, что система здравоохранения продолжает работать в повышенном режиме. Он сообщил, что в течение нынешней недели будет одобрен план поэтапного восстановления в Петербурге профильной работы медицинских организаций.