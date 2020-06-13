Беглов рассказал о планах по развитию Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 13 июня. Мэр Петербурга Александр Беглов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказал о дальнейших планах по развитию города.

Как пояснил градоначальник, в пятницу он встретился с активными жителями Петербурга: врачами, писателями, педагогами, историками, студентами и бизнесменами. По словам Беглова, каждый их них внес свой вклад в развитие города.

«Все они увлечены своим делом и полны новых замыслов. На встрече они поделились своими идеями. Вот только некоторые: возрождение недели детской книги в Аничковом дворце, объединенная экспозиция школьных музеев, развитие благотворительности и современных образовательных проектов по истории Петербурга», — пояснил Беглов.

Глава города также отметил, что правительство будет в дальнейшем работать над озвученными проектами.

Напомним, во время встречи Александр Беглов также обсудил проблемы развития общества и поддержку нуждающихся категорий граждан. По словам губернатора, россияне обязаны старшему поколению, построившему социально ориентированное государство.