Беглов обсудил с общественниками поддержку старшего поколения петербуржцев

Санкт-Петербург, 12 июня. Губернатор Петербурга Александр Беглов в День России провел онлайн-встречу с общественниками города.

Глава города обсудил с активистами проблемы развития общества и поддержку нуждающихся категорий. По словам Беглова, россияне обязаны старшему поколению, построившему социально ориентированное государство.

«Залог успеха — в том числе и традиции нашего многонационального народа, прежде всего единства и согласия», — отметил Беглов.

Он добавил, что несмотря на эпидемию коронавируса, в городе действует несколько волонтерских организаций. Они помогают пожилым людям с доставкой продуктов и лекарств.

По мнению Беглова, молодое поколение растет ответственным и готовым прийти на помощь. Губернатор также выразил благодарность национальным диаспорам и общественникам за сбор средств на покупку масок и продуктовых наборов для малообеспеченных семей.

Ранее сообщалось, что Беглов в соцсетях предложил горожанам высказать свое мнение по поводу открытия для посещения различных социальных объектов.