Гигантская очередь появилась возле бутика Zara в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 июня. Длинная очередь появилась рядом с магазином модной одежды Zara на Невском проспекте в Петербурге.

Бутик Zara заработал 8 июня. С первого дня открытия сюда устремились сотни покупателей. Люди в очереди рассказали, что готовы ждать даже несколько часов, чтобы попасть в магазин.

Осложняет ситуацию тот факт, что в помещении может находиться ограниченное количество покупателей. При этом горожане заходят в магазин в масках и соблюдают социальную дистанцию, пишут «Невские новости».

По словам петербурженки Алины, во время карантина она сильно поправилась. А ее подруга похудела, теперь девушкам нужны новые вещи.

Напомним, что в Петербурге разрешили открыть магазины одежды, где площадь не превышает 400 кв. м и имеется отдельный вход. Но крупные торговые центры пока закрыты.