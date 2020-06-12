В Заксобрании Петербурга объяснили, от кого зависит ситуация с коронавирусом

Санкт-Петербург, 12 июня. Жители Петербурга должны носить маску, несмотря на ослабление ограничений, заявил депутат Заксобрания города Андрей Анохин.

Петербург находится на четвертом месте в десятке регионов России с наибольшим числом выявленных случаев коронавируса. Однако ситуация постепенно нормализуется.

По словам Анохина, власти понимают жителей, которые просят открыть торговые центры, кафе, рестораны. В этой сфере экономики работают тысячи петербуржцев, пишет издание Inforeactor.

Благодаря ежедневной работе медиков в Петербурге снижается число заболевших. Дальнейшая ситуация с коронавирусом зависит только от горожан, отметил он.

Депутат призвал петербуржцев носить маску, чтобы защитить себя и окружающих от инфекции. Это должно стать их девизом. Только сознательное отношение к личной гигиене поможет уберечься от COVID-19, резюмировал Анохин.

Ранее издание «Петербургский дневник» сообщило, что в городе коронавирус выявили у 20 новорожденных. Дети здоровы, но являются носителями вируса.