Спортсмены на гидрофлаях в Петербурге устроили шоу ко Дню России

Санкт-Петербург, 12 июня. Члены сборной России по гидрофлаю подняли на 15 метровую высоту национальный флаг, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Петербуржцы с большим размахом празднуют День России. Они устроили красночное шоу в акватории Невы.

Полотнище размером 10 метров на 6 метров развевалось на фоне домашнего стадиона ФК «Зенит», «Лахта-центра» и Западного скоростного диаметра (ЗСД). Спортсмены летали над Невой, кружили по реке на аквабайках и поздравляли зрителей с государственным праздником.