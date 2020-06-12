В Петербурге за сутки выявлено 274 случая коронавируса

Санкт-Петербург, 12 июня. В Петербурге за минувшие сутки были выявлены 274 случая заболеваемости коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составило 412 человек. Информация предоставлена оперативным штабом по мониторингу заболеваемости в регионах РФ.

В настоящее время в Северной столице остаются закрытыми для прогулок парки и скверы. Масочный режим действует в транспорте и общественных местах. Разрешены богослужения в храмах с участием граждан.

Ранее губернатор города Александр Беглов заявлял о плане по поэтапному снятию ограничений. Он подчеркивал, что послабления будут вводиться только при соответствующей эпидемиологической ситуации и с учетом согласований с Роспотребнадзором.