Онищенко предостерег петербуржцев от резкого возвращения к докоронавирусному образу жизни

Заслуженный врач, доктор медицинских наук, первый зампред комитета Госдумы Геннадий Онищенко дал советы петербуржцам по выходу из режима самоизоляции, введенного в связи с пандемией COVID-19, вызванной новым коронавирусом.

Отметим, Северная столица вслед за Москвой планирует постепенно снимать ограничительные меры, связанные с весенним ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Геннадий Онищенко приветствует этот шаг, но предостерегает петербуржцев от необдуманного поведения и советует соблюдать разумную осторожность, в том числе не собираться большими толпами.

Обращаясь к петербуржцам, Онищенко напомнил, что пожилые люди по-прежнему остаются основной группой риска при заражении COVID-19.

«Тем, кому больше 65-70 лет, при выходе из режима самоизоляции надо соблюдать особую осторожность, — отметил парламентарий в комментарии Федеральному агентству новостей. — Мы помним, что новый коронавирус избрал в качестве основной жертвы именно эту возрастную группу. У 40-60% людей активного возраста заболевание протекает бессимптомно или в легкой форме. В старшей возрастной группе, к сожалению, это не так».

Поэтому более молодые петербуржцы при выходе из самоизоляции должны вести себя так, чтобы не подвергать риску старшее поколение, считает собеседник ФАН. Но особую аккуратность все-таки должны соблюдать люди старшего поколения, подчеркивает Онищенко.

«Вы долгое время находились в изоляции, и это было правильно, поскольку оберегало вас от заражения, — обращается Онищенко к петербургским пенсионерам. — Но самоизоляция несла и свои риски. Гиподинамия, отсутствие привычного режима тоже представляют опасность для здоровья как физического, так и психологического. Настало время постепенно, с осторожностью выходить из изоляции, тем более, что погода благоприятствует постепенному затуханию эпидемии. Ультрафиолет убивает вирус, затрудняет его передачу».

В то же время Онищенко предупреждает, что к прежнему образу жизни мы вернемся еще не скоро, поскольку COVID-19 обязательно о себе напомнит.

«Дорогие петербуржцы, прошу вас, не пытайтесь резко возвращаться к докоронавирусному образу жизни, осторожность нужна всем», — подчеркивает первый зампред комитета ГД.

Онищенко призвал лиц старшего возраста советоваться с врачами, вернуться к плановому медицинскому обслуживанию, а более молодым петербуржцам просто не забывать об осторожности и быть внимательными к своему здоровью.

«Петербуржцам следует постепенно возвращаться к привычному образу жизни, следить за питанием, принимать витамины, больше бывать на свежем воздухе, но при этом соблюдать социальную дистанцию. Надеюсь, жаркое лето, которое нам обещают, поможет обуздать инфекцию. Но нужно помнить, что вслед за летом придет осень, а там и зима, и вирус снова может о себе напомнить. Так что всем здоровья и осторожности», — резюмировал Геннадий Онищенко.

На четверг, 11 июня, в России зарегистрировано 502 436 случаев заражения COVID-19, в том числе 8 779 за последние сутки. 261 150 человек выздоровело, 6 532 заболевших скончались.