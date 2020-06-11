Главврач Боткинской больницы назвал лекарства от COVID-19

Санкт-Петербург, 11 июня. Главврач больницы имени Боткина Денис Гусев рассказал, как в Санкт-Петербурге лечат от коронавируса и предостерег заболевших от самолечения. Медик советует при малейших проявлениях симптомов COVID-19 обращаться за помощью в медучреждения.

Гусев рассказал об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Сейчас для лечения коронавируса обычно используется препарат «Гидроксихлорохин» (его второе название «Плаквенил»), который отлично помогает справляться с симптомами COVID-19. Медик подчеркнул, что даже при легкой форме заболевания терапию может назначать только врач, так как больной может неправильно рассчитать необходимую дозировку препарата.

«Есть особенности, которые связаны с возрастом, с сопутствующей сердечной патологией, прежде всего с нарушением ритма, поэтому всем подряд назначать нельзя. Сейчас всемирное здравоохранение ориентируется на пониженные дозы этого препарата, которые обладают меньшей кардиотоксичностью», — объяснил Денис Гусев.

Пациентам, которые подозревают у себя коронавирусную инфекцию, следует использовать противовоспалительные препараты. Противомалярийные могут привести к осложнениям при сердечно-сосудистых заболеваниях, объяснил Гусев. Пользу также могут принести антибактериальные средства и медикаменты, влияющие на свертываемость крови. Причем сейчас в Боткинской начинается около 10 клинических испытаний. Все они влияют на репликацию вируса.

Также специалист призвал заболевших быть осторожными с самоназначением препаратов – некоторые из них могут привести к проблемам с сердцем.

Ранее медик рассказал об опасности бессимптомного течения болезни COVID-19 и назвал три фактора, которые обуславливают тяжелую форму новой коронавирусной инфекции.