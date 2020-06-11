Утвержден антикризисный бюджет Петербурга на 2020 год

Санкт-Петербург, 11 июня. Депутаты петербургского Заксобрания одобрили в третьем чтении корректировки городского бюджета на 2020 год. Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление и окончательно утвердил поправки.

За принятие поправок к бюджету в третьем чтении выступили 40 депутатов, против высказались шесть человек. Корректировки бюджета рассчитали в рамках антикризисных мер по борьбе с последствиями пандемии COVID-19.

Согласно утвержденному документу, доходная часть бюджета Петербурга составила 573,8 млрд рублей, расходная часть — 684,96 млрд рублей, дефицит составит 111,1 млрд рублей.

Документ разработали в правительстве Петербурга в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Доходы и расходы сократятся, однако все социальные обязательства город собирается выполнить, сообщают «Невские новости».

Были учтены две поправки: одну из них внес губернатор, вторую предложили депутаты фракции «Единая Россия». «Губернаторская» поправка учитывает утвержденный правительством Петербурга «второй пакет» мер поддержки бизнеса во время ограничений. Также увеличены расходы на стимулирующие выплаты медработникам в размере 2,881 млрд рублей, соцработникам (155 млн рублей), а также на оснащение коечного фонда (781 млн рублей).

Ранее в среду Беглов предложил горожанам выбрать, что открыть первым после снятия карантина. По словам главы города, показатель заболеваемости коронавирусом в Петербурге в последние три недели начал снижаться. Поэтому встал вопрос о снятии ряда ограничений, написал Беглов на странице «ВКонтакте». Горожане поддержали предложение Беглова. Многие попросили в первую очередь открыть парки, где можно гулять на свежем воздухе.