Эксперт рассказал, как в Петербурге готовят пляжи к открытию

Санкт-Петербург, 10 июня. Начальник аварийно-спасательной службы Всероссийского общества спасения на водах Александр Зуев призвал жителей Петербурга выбирать для отдыха оборудованные пляжи.

До начала сезона пляжи проходят необходимую проверку. Водолазы очищают дно, устанавливают буйки, за которые нельзя заплывать. На пляже появляется вышка для спасателей.

Специалисты проводят забор проб песка, передает телеканал «Санкт-Петербург». По словам Зуева, все полученные от Роспотребнадзора замечания необходимо устранить.

Если пробы воды безопасны для купания, значит пляж открывают. Он подчеркнул, что на стихийных пляжах люди тонут чаще, чем на оборудованных пляжах.

Ранее сообщалось, что власти Петербурга предложили горожанам проголосовать за соцобъекты, которые нужно открыть первыми после снятия карантина. Петербуржцы хотят открыть парки, музеи, кафе, фитнес-центры.