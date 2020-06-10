Беглов «ВКонтакте» спросил у горожан, что стоит открыть первым после карантина

Санкт-Петербург, 10 июня. Губернатор Петербурга Александр Беглов предложил горожанам выбрать, что открыть первым после снятия карантина.

По словам главы города, показатель заболеваемости коронавирусом в Петербурге в последние три недели начал снижаться. Поэтому встал вопрос о снятии ряда ограничений, написал Беглов на странице «ВКонтакте».

Горожане поддержали предложение Беглова. Многие попросили в первую очередь открыть парки, где можно гулять на свежем воздухе. Другие считают, что можно открыть летние веранды кафе и ресторанов, парикмахерские и салоны красоты.

Родители просят снять ограничения на работу спортивных секций для детей. Они хотят, чтобы ребята вернулись к тренировкам.