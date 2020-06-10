Эксперт объяснил рост заболеваемости внебольничной пневмонией в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 июня. Глава медицинской палаты Петербурга Тамаз Мчедлидзе объяснил рост заболеваемости внебольничной пневмонией в городе.

В Петербурге в последние три недели зафиксировали рост случаев заболевания внебольничной пневмонией. Показатель превысил многолетний уровень в десятки раз.

Врач Мчедлидзе пояснил, что внебольничной считается пневмония, которая возникла до госпитализации или в первые 48 часов после нее.

«Это все связано с коронавирусной инфекцией. Если человек заразился, и у него возникла пневмония, он с ней поступает в больницу», — рассказал специалист, его слова передают «Невские новости».

В петербургском комитете по здравоохранению отметили, что пневмония является основным осложнением у пациентов с COVID-19. Петербург стоит на третьей строчке в десятке регионов с наибольшим количеством выявленных случаев коронавируса.

В Роспотребнадзоре напоминают о необходимости носить маски и следить за личной гигиеной, пользоваться дезинфицирующими средствами.

Власти надеются, что ситуация продолжит постепенно улучшаться. Коэффициент заболеваемости в стране снизился до 1.