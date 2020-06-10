Петербуржец напоил и дважды изнасиловал школьницу на съемной квартире

Санкт-Петербург, 10 июня. Житель Петербурга неоднократно насиловал несовершеннолетнюю девочку, полиция возбудила уголовное дело, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Преступление было совершено в декабре 2019 года. Правоохранители задержали безработного мужчину 1995 года рождения.

Находясь в съемной квартире, после распития алкогольных напитков он изнасиловал девочку 2007 года рождения. Через несколько дней подозреваемого задержали и поместили под арест.

9 июня 2020 года в полицию поступил материал для проверки по данному делу. Выяснилось, что в декабре прошлого года мужчина дважды изнасиловал школьницу.

Подозреваемому грозит до двадцати лет лишения свободы. Полиция проводит проверку, устанавливая все обстоятельства преступления.

