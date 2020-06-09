Водителям скорой помощи в Ленобласти будут доплачивать

Санкт-Петербург, 9 июня. Водителям скорой помощи в Ленинградской области будет выплачена стимулирующая надбавка. Постановление об этом подписал глава региона Александр Дрозденко, оно опубликовано на сайте областного правительства.

В документе сказано, что выплаты назначены за работу в особых условиях и с людьми, у которых выявлен коронавирус.

По имеющимся данным, водителям будут выплачивать 40% к их основной зарплате. Контроль над реализацией постановления возложен на одного из заместителей главы региона.

Напомним, что 8 июня губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пообещал врачам выплаты в размере от 10 до 60 тысяч рублей.