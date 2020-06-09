Менеджеров филиала «ФСК ЕЭС» задержали по делу о взятке на 100 млн рублей

Санкт-Петербург, 9 июня. Сотрудники правоохранительных органов задержали работников филиала «Федеральной сетевой компании» в Ленинградской области. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 ч. 6 ст. 290 УК РФ («Покушение на получение взятки в особо крупном размере»).

По версии следствия, в преступный сговор вступили директор по развитию и начальник отдела по договорам сети филиала ПАО ФСК ЕЭС «Магистральные электрические сети Северо-Запад».

Фигуранты требовали от исполнительного директора АО «Усть-Луга Ойл» взятку в размере 100 млн рублей. За эту сумму они обещали согласовать опосредованное присоединение ООО «НОВАТЕК – Усть-Луга» к подстанции «Слободка», принадлежащей компании потерпевшего. Подозреваемые пригрозили, что отказ заплатить им деньги обернется проблемами для деятельности компании, включая отказом согласовать подключение. Злоумышленники настаивали, что озвученную сумму должен передать посредник.

Оперативники ФСБ в рамках уголовного дела провели обыски в помещениях компаний, а также в квартирах фигурантов и предполагаемых посредников. Изъяты электронные носители информации и документы. Пока фигуранты задержаны на двое суток. Об этом сообщает СУ СКР по Ленинградской области.