Беглов рассказал, когда откроются салоны красоты и бани

Санкт-Петербург, 9 июня. Глава Петербурга Александр Беглов 9 июня рассказал о сроках снятия ограничений и возобновления работы городских библиотек, парикмахерских, мебельных магазинов, бань и фотоателье.

Губернатор подчеркнул, что план по снятию ограничений уже согласован со специалистами Роспотребнадзора. В ближайшее время будут отменены ограничительные меры, но при условии соответствующей эпидемиологической ситуации.

Анонсировал Беглов и возобновление тренировок профессиональных спортсменов, правда пока готовиться к соревнованиям придется в специализированных помещениях, пишет «Петербургский дневник».

«Также планируем возможность возобновить оказание услуг системой каршеринга. Пенсионеры и другие льготные категории смогут пользоваться бесплатным проездом при возвращении из Ленинградской области в Петербург», — поделился планами губернатор.

Напомним, что в Москве уже с 9 июня началось возвращение к нормальной жизни. Отменены пропуска, открылись салоны красоты, парикмахерские и фотоателье. Парки в столице были открыты еще с 1 июня.