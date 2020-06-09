Канал RT снял фильм о Елизаветинской больнице Петербурга

Санкт-Петербург, 9 июня. Телеканал RT совместно с журналистом Антоном Красовским выпустили документальный фильм «Как Елизаветинская больница в Петербурге работает с COVID-19?». Картина снята в рамках проекта «Эпидемия».

Данное медучреждение оказывает нуждающимся экстренную помощь, в перечень перепрофилированных в рамках борьбы с коронавирусом она не входит. Тем не менее каждый день там выявляют по 20-25 случаев инфекции.

О деятельности больницы, об уроках, которые надо извлечь из пандемии, рассказал в фильме главврач Сергей Петров. Кроме того, о борьбе с вирусом рассказал сын завотделением пульмонологии Лилии Уон, которая скончалась от осложнений, вызванных инфекцией.

Добавим, что почти 100 сотрудников этой больницы проходят лечение от коронавируса, сообщает RT.