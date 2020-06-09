Адвокат семьи убитой аспирантки требует новую статью для историка Соколова

Санкт-Петербург, 9 июня. Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, может стать фигурантом по еще одной статье. Защита семьи девушки считает, что преподаватель СПбГУ совершил преступление по статье 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших».

Адвокат Александра Бакшеева отметила, что еще во время следствия она настаивала на применении указанной выше статьи, правоохранительные органы отказались возбуждать дело. Юрист пообещала, что продолжит настаивать на привлечении Соколова по статье 244 УК РФ, пользуясь разъяснениями Верховного суда, сообщает 5-tv.

Пока обвинения историку выдвинуты по статьям «Убийство» и «Незаконное хранение оружия». В ходе судебного заседания 9 июня началось рассмотрение уголовного дела по существу. Обвинительное заключение так и не было оглашено, суд лишь отказал обвиняемому в смягчении меры пресечения. Суд перенес заседание на 15 июня в связи с тем, что у историка Соколова появился в деле новый адвокат.

Напомним, что резонансное преступление произошло в Петербурге в ночь на 8 ноября 2019 года. По версии следователей, обвиняемый застрелил из обреза свою возлюбленную, аспирантку Анастасию Ещенко. На следующий день он решил избавиться от тела и расчленил его с помощью пилы.

Страшная правда вскрылась, когда случайно упавшего в реку Мойка историка вытащил очевидец. В рюкзаке у Соколова были фрагменты тела. По месту проживания обвиняемого также были найдены части тела.

В совершении преступления преподаватель сознался, мотивировав убийство ссорой со своей сожительницей.