Кронштадт изменит свой облик благодаря новому проекту

Санкт-Петербург, 9 июня. В Кронштадте будет реализован проект «Остров фортов», благодаря которому облик города изменится в лучшую сторону. В этом уверены и городские власти, и сотрудники автономной некоммерческой организации «Остров фортов».

Участница рабочей группы по вопросу создания туристско-рекреационного кластера в Кронштадте Ксения Шойгу рассказала, что реализация данного проекта станет импульсом для социально-экономического развития города. В перспективе, для Кронштадта будут созданы условия для динамичного повышения уровня качества жизни.

Пандемия коронавируса не остановила разработчиков проекта. Ксения Шойгу заверила, что работы ведутся согласно графику, летом этого года первые результаты уже будут представлены.

Согласно плану, в городе ко Дню Военно-морского флота 26 июля откроют первую очередь музейно-исторического парка, общая площадь которого составляет 6 гектаров.

«Парк станет местом отдыха и прогулок жителей и гостей города. Дизайн-решения каждого объекта общественных пространств парка отображают главную его идею - воплощение прошлого и настоящего ВМФ», — рассказала Ксения Шойгу.

Посещение парка позволит отдыхающим познакомиться с биографией и заслугами мореплавателей — там будет создана Аллея героев российского флота.

В дальнейшем, в парке установят панорамные качели вместимостью до 28 человек. Рядом будет создана площадка для проведения общественных мероприятий. В центре будет маяк памяти высотой шесть метров, где будут написаны имена 200 моряков, начиная со времен Петра I. Для детей оборудуют огромную игровую площадку.

Запланировано проведение реставрационных работ трех фортов. По плану, их должны ввести в эксплуатацию к 2023 году. В это же время распахнет свои двери Музей военно-морской славы.

Запуск канатной дороги длиной в 1,2 км запланирован на 2025 год. Она свяжет Кронштадт с фортом Император Александр I, сообщает «Петербургский дневник».