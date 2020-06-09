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В Петербурге за сутки выявили 318 случаев коронавируса

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В Петербурге за сутки выявили 318 случаев коронавируса

Санкт-Петербург, 9 июня. В Санкт-Петербурге за сутки диагностированы 318 случаев заболевания коронавирусом. Информацию предоставил оперативный штаб по мониторингу заболеваемости в регионах РФ.

Напомним, что власти Северной столицы вместе со специалистами Роспотребнадзора разрабатывают план поэтапного снятия ограничений в связи с борьбой с инфекцией. Губернатор города Александр Беглов заявил, что через несколько дней документ будет готов.

Он подчеркнул, что снимать ограничения надо осторожно, учитывая, что эпидемиологическая обстановка остается непростой.

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