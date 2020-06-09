Дети избили 10-летнего мальчика на площадке в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 июня. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности пятерых детей, которые напали на 10-летнего мальчика в поселке Парголово. Ребенок госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Ночью 8 июня в полицию поступила телефонограмма из больницы, в которой сообщалось о том, что в медучреждение в 23.12 по московскому времени 7 июня был доставлен избитый мальчик.

Ребенку диагностировали ушибленную рану левой подмышечной впадины, ссадины и ушибы мягких тканей головы.

Установлено, что в 21.00 возле дома на улице Первого мая пятеро детей напали на потерпевшего и избили его.

По неофициальным данным, в руках у нападавших были палки. Подростки избили ребенка за то, что он решил покататься на качелях на «чужой территории». Пострадавший мальчик сам дошел до дома в состоянии шока, после чего были сразу вызваны скорая и полиция, написала в соцсети его родственница.