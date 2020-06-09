Собака набросилась на ребенка в Ленобласти

Санкт-Петербург, 9 июня. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения собаки на ребенка 2012 года рождения в городе Любань. Инцидент произошел вечером 8 июня.

Сотрудники полиции установили, что гражданин 1967 года рождения возле своего дачного дома выгуливал без намордника собаку. Животное сорвалось с поводка и набросилось на мальчика, вцепившись в шею.

Собака повредила ребенку трахею, нижнюю челюсть и щеку. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. Владелец собаки сбежал с места происшествия.

В этот же день полицейские задержали мужчину. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Задержанный пока находится в ИВС, сообщает пресс-служба ОВМД по Тосненскому району Ленинградской области.