Полиция задержала репетитора-педофила в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 июня. Сотрудники полиции в Петербурге задержали гражданина 1990 года рождения по подозрению в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки.

В правоохранительные органы Тосненского района 8 июня обратился гражданин и сообщил, что его дочь 2006 года рождения стала жертвой педофила 1990 года рождения.

Заявитель рассказал, что договорился с репетитором, который приходил на дом заниматься музыкой с ребенком. По словам отца, с 1 по 30 июня прошлого года приглашенный педагог совершил в отношении дочери насильственные действия сексуального характера.

Вечером 8 июня сотрудники правоохранительных органов установили местонахождение репетитора и задержали его. Материалы будут переданы в Следственный комитет для принятия решения о возбуждении уголовного дела, сообщает ОМВД по Тосненскому району Ленинградской области.